IPL 2019: बॉलीवुड एक्टर ने पोलार्ड, गेल और रसेल को बताया 'काली शक्तियां' तो Twitter पर यूं आया रिएक्शन

IPL 2019: बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ट्विटर पर मजेदार ट्वीट करने के लिए पहचाने जाते हैं और IPL से लेकर लोकसभा चुनाव तक वे जमकर ट्वीट कर रहे हैं. कमाल आर खान (KRK) मैच के तुरंत बाद ट्वीट करते हैं और उनके ट्वीट खूब वायरल भी होते हैं. IPL 2019 में KKR (कोलकाता नाइट राइडर्स) की टीम से खेल रहे आंद्रे रसेल (Andre Russell), KXIP (किंग्स इलेवन पंजाब) के क्रिस गेल (Chris Gayle) और MI (मुंबई इंडियंस) के केरॉन पोलार्ड (Keiron Pollard) को लेकर कमाल आर खान ने मजाकिया ट्वीट किया है और वेस्ट इंडीज के इन तीनों खिलाड़ियों को काली शक्तियां कहा है. हालांकि Twitter पर इसे लेकर तीखे रिएक्शन भी आ रहे हैं और इसे नस्लभेदी टिप्पणी भी कहा जा रहा है. आज IPL 2019 KKR vs DC का मैच हो रहा है.

मेनका गांधी ने मुसलमानों पर दिया ये बड़ा बयान तो बॉलीवुड एक्टर बोले- डेमोक्रेसी है या गुंडागर्दी?

IPL 2019 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स (KXIP) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच मुकाबला होना है. कमाल आर खान ने आईपीएल को लेकर ट्वीट कियाः 'रसेल, पोलार्ड और गेल को देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया है, कि दुनिया मे काली शक्तियां होती हैं. और वो रात में और अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं!' कमाल आर खान की ट्विटर पर ये टिप्पणी फैन्स को नागवार गुजरी और वे इस पर अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं. कुछ फैन्स इसे नस्लभेदी भी मान रहे हैं. किसी ने इसे रेसिज्म बताया है तो किसी ने कहा है कि कलर को लेकर कमेंट नहीं करना चाहिए.

Today's match script was written brilliantly interesting. Therefore the match #CSKvsRR was full time pass. Perfect #IPL2019!