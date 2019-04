विराट कोहली पर बॉलीवुड एक्टर का फिर से करारा हमला, Tweet हुआ वायरल

आईपीएल 2019 (IPL 2019) विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है. अंक तालिका में इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम सबसे नीचले पायदान पर है. विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम ने अब तक 11 में से सिर्फ 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि 7 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. इस टीम की हालत देखकर लग रहा है कि यह टीम प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाएगी. अब बॉलीवुड एक्टर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने विराट कोहली (Virat Kohli) पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट कर विराट कोहली के व्यवहार पर सवाल उठाया, जबकि महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की तारीफ की है.

#kingOfAbuses Kohli's team #RCB is in the bottom of #IPL Ranking table and Dhoni's team #CSK is in the top of the table. Now you can understand, why Dhoni should be captain for #ICCWorldCup!