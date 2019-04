IPL 2019: बॉलीवुड एक्टर ने विराट कोहली पर किया हमला, बोले- इतना अपमान अच्छा नहीं आज ही इस्तीफा देना चाहिए

IPL 2019: विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) इस सीजन में लगातार 6 मैच हार चुकी है. इस सीजन में विराट कोहली की टीम आरसीबी (RCB) जीत का खाता खोलने के लिए भी तरस रही है. लगातार मिल रही हार की वजह से विराट कोहली (Virat Kohli) इन दिनों आलोचकों के निशाने पर हैं. इस कड़ी में बॉलीवुड गलियारा भी पीछे नहीं है. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) यानी केआरके (KRK) ने भी विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी पर सवाल उठाते हुए उनपर निशाना साधा है. कमाल खान (Kamaal R Khan) यानी केआरके (KRK) ने ट्वीट के जरिए उनपर निशाना साधा है.

Virat Kohli should resign from captaincy of #RCB and Indian team for #ICCWorldCup today only. More humiliation is not good for him. #RCBvDC

कमाल खान (Kamaal R Khan) यानी केआरके (KRK) ने ट्वीट किया: विराट कोहली (Virat Kohli) को आज ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और इंडियन क्रिकेट टीम (Indian Team) की कप्तानी से इस्तीफा दे देना चाहिए. इससे ज्यादा अपमान उनके लिए अच्छा नहीं है." कमाल खान ने इस तरह विराट कोहली पर निशाना साधा है. अब उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कमाल खान के ट्वीट पर लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं.

Virat Kohli is such a great captain that his India team will play in the #ICCWorldCup as brilliantly as his #RCB team is playing for last 10 years!