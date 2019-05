IPL 2019: DC को हराकर 8वीं बार फाइनल में पहुंची धोनी की CSK, तो बॉलीवुड एक्टर ने डाला यह ट्वीट...

आईपीएल 2019 (IPL 2019) के दूसरे क्वालिफायर मैच में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 6 विकेट से हाराकर एक बार फिर फाइनल में जगह बना ली. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के फाइनल में पहुंचते ही बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया है, जो सुर्खियों में बना हुआ है. वैसे भी कमाल खान (Kamaal R Khan) इन दिनों आईपीएल के हर मैच के बाद अपनी राय रख रहे हैं. उनके हर ट्वीट पर लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं.

Sunday is little bit far but I am in support of #CSK! #CSKvsMI will be a fantastic match and #CSK will win the final to lift the trophy of #IPL2019!