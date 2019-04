IPL 2019: KKR की हार के बाद भी 'बाजीगर' बने शाहरुख खान, ऐसे दी फैन्स को Flying Kiss...देखें Video

आईपीएल 2019 (IPL 2019) में रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच इडेन गार्डन्स में जबरदस्त मुकाबला हुआ. इस मैच महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को पांच विकेट से मात दे दी. बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भी मैच के दौरान अपनी टीम केकेआर (KKR) को सपोर्ट करते मैदान में दिखे. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी टीम को चीयर करते दिखे. इस दौरान फैंस का भी शाहरुख खान ने अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें फ्लाइंग किस भी दी.

आलिया भट्ट और उनकी मम्मी पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया बड़ा हमला, Tweet हो गया वायरल

@iamsrk thank you sir.. Can't believe I saw you... pic.twitter.com/TylTNJQQbY