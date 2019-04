IPL 2019: KKR के खिलाफ हार्दिक पांड्या की पारी पर फिदा हुआ यह बॉलीवुड सुपरस्टार, Tweet हुआ वायरल

आईपीएल 2019 (IPL 2019) में रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच बेहद की कड़ा मुकाबला देखने को मिला. दर्शकों के लिए यह मैच पैसा वसूल वाला रहा. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच मैच में दोनों टीमों की ओर से विस्फोटक पारी देखने को मिली. केकआर (KKR) ने आंद्रे रसेल (Andre Russell) के तूफानी (80) रन की बदौलत मुंबई इंडियंस (MI) के सामने 233 रन का लक्ष्य रखा था. इसके जवाब में मुंबई इंडियंस (MI) के तूफानी बल्लेबाज हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने महज 34 गेंदों में 91 रन की पारी खेल दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया. मुंबई इंडियंस (MI) भले ही मैच हार गई लेकिन हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने जीत लिया. अब केकआर और मुंबई इंडियंस (KKR vs MI) के मैच पर बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने रिएक्शन दिया है.

Ultimately KKRs total proved to be insurmountable!



Valiant fight from Hardik though !! What mad hitting !! Crrrrrrrrrrrrrracking them!!!!#KKRvMI



DRE RUS SUPERSTAR ALL ROUND PERFORMANCE WAS THE DIFFERENCE