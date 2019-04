IPL 2019: KKR ने कहा हम अंत तक हार नहीं मानते, तो शाहरुख खान ने कह दी यह बात, Tweet हुआ वायरल

आईपीएल 2019 (IPL 2019) में शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. कांटे की टक्कर वाले इस मुकाबले में हालांकि जीत विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को मिली, लेकिन शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने दर्शकों का दिल जीत लिया. कुल मिलाकर यह मैच दर्शकों के लिए पैसा वसूल वाला रहा. इस मैच में केकेआर (KKR) की हार के बाद उनके ऑफिशयल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया. जिस पर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने अपना रिएक्शन दिया है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

We never give up and that display from @NitishRana_27 & @Russell12A just showed that. Tough luck on tonight's result. #KKRvRCB #VIVOIPL #IPL #KKRHaiTaiyaar pic.twitter.com/Aptd0ILEXC

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच मैच के बाद केकेआर ने लिखा: "हम कभी हार नहीं मानते और यह बात नीतीश राणा (Nitish Rana) और आंद्रे रसेल (Andre Russell) ने फिर से दिखा दिया." केकआर के ट्वीट पर बॉलीवुड के बादशाह और केकेआर के ऑनर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने भी प्रतिक्रिया दी. शाहरुख खान वैसै भी केकआर के हर मैच के बाद ट्वीट कर रिएक्शन दिया है.

I feel it's only fair for KKR to do something in return for @Russell12A ,like winning a few before the season ends. https://t.co/Lqybf9vK2k