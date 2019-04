IPL 2019: KKR की धमाकेदार जीत देख शाहरुख ने कह डाली ऐसी बात, खिलाड़ी बोले- थैंक यू BOSS

IPL 2019 (आईपीएल 2019) में शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का जमकर सिक्का चल रहा है. KKR ने टीम गेम दिखाते हुए विरोधियों की नींद हराम कर दी है. RCB के साथ आंद्रे रसेल के बल्ले ने कहर ढाया था तो राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ हुए मैच में पूरी टीम ने ही सधा हुआ गेम खेला है, और जीत को अपने पाले में किया है. RCB के साथ KKR की जीत के बाद शाहरुख खान ट्वीट किया था और तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल (Andre Russell) को केकेआर का 'बाहुबली' बताया था. अब RR के साथ जीत के बाद शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने एक बार फिर ट्वीट के जरिये अपने टीम और खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है और उन्हें अपने खिलाड़ियों की ओर से जवाब भी मिल रहे हैं.

So well done my @KKRiders@lynny50 give him the SUV! @SunilPNarine74 u r YOU! @robbieuthappa u r STYLE! Bowlers were awesome & u @piyushchawla024 keep doing wot u do...& @gurneyhf welcome to the family. Thx @DineshKarthik I feel on top of the table! CU soon