IPL 2019: RCB ने किंग्स इलेवन पंजाब को हराया तो बॉलीवुड एक्टर बोले- मजाक बनकर रह गई है KXIP...

IPL 2019: आईपीएल 2019 में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम किंग्स इलेवन पंजाब (RCB vs KXIP) का मुकाबला हुआ जिसमें मुकाबला कांटे का रहा लेकिन जीत RCB (Royal Challengers Bangalore) की हुई. RCB ने 20 ओवर में 202 रन बनाए थे जबकि KXIP 185 रन ही बना सकी. किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Pubjab) को एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा और वह तेजी से नीचे की ओर जा रही है. इस तरह एक बार फिर विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी अश्विन (R. Ashwin) की कप्तानी भारी पड़ती नजर आई. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने किंग्स इलेवन पंजाब को लेकर ट्वीट किया है और पंजाब की टीम को लेकर यह भविष्यवाणी भी कर दी है.

Loss and win is in each match. But team #KXIP is a joke. So it can't win #IPL2019! #RCBvKXIP