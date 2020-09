IPL 2020 के लिए प्रीति जिंटा ने सीखी यह भाषा, Video शेयर कर बोलीं- क्या आप बता सकते हो मैं क्या कह रही हूं...

Every IPL I look for an opportunity to learn something new besides cricket????I've tried to do my best to speak this beautiful language correctly. If there are any mistakes please forgive meCan U guess the language & what I'm saying? #PzIpldiaries#Ipl2020#Dream11IPL#Ting ???? pic.twitter.com/CpwKcP3uAH — Preity G Zinta (@realpreityzinta) September 22, 2020

प्रीति जिंटा (Priety Zinta) अपने वीडियो में अफगानिस्तान की राष्ट्रीय भाषा पश्तो बोलती नजर आ रही हैं. उन्होंने वीडियो में कहा, "हेलो दोस्तों, घर रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और आईपीएल देखें. आप सभी का धन्यवाद." प्रीति जिंटा ने अपने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "हर आईपीएल पर मैं कुछ नई चीजें सीखने का अवसर ढूंढती हूं. मैंने इस खूबसूरत भाषा को अच्छे से बोलने की अपनी पूरी कोशिश की है. अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करें, मेरी तरफ से सभी को ढेर सारा प्यार. और हां... क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सी भाषा है और मैं क्या कह रही हूं?"

Thank u so much for speaking this mother language of Pashtun living in Pakistan and Afghanistan- we all wishing you success in this IPL — Bilal Khan Afridi (@BilalAfrdi) September 22, 2020

We Afghans will keep supporting your team just for this video clip. You will win the final InshAllah! Thank you ma'am for speaking Pashto. — JSK Stanikzai (@JanzebSalim) September 22, 2020

It's Pashto ????????! The national language of my country, Afghanistan ????????

Salaam minawaalo! (Hello fans)

Pa kor paate shai (Stay home)

Khwandi paate shai (Stay safe)

Khushhaala wosai (Stay happy)

IPl wogorai (Keep watching IPL)

Tolo na mananah (Thanks you all) — JSK Stanikzai (@JanzebSalim) September 22, 2020

प्रीति जिंटा (Priety Zinta) के इस वीडियो को लेकर फैंस उनसे काफी इम्प्रेस नजर आ रहे हैं. उनकी अफगानी भाषा को लेकर फैंस ने उनकी खूब तारीफें भी कीं. इसके साथ ही लोगों ने प्रीति जिंटा को आईपीएल के लिए ढेर सारी बधाइयां भी दीं. बता दें कि प्रीति जिंटा की टीम किंग्स इलेवन पंजाब का पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स के साथ हुआ था. ये खेल सुपरओवर तक पहुंच गया था और आखिर में जीत दिल्ली कैपिटल्स की हुई थी.