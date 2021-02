IPL Auction 2021: आईपीएल ऑक्शन को लेकर प्रीति जिंटा ने किया ट्वीट, बोलीं- लाइट्स, कैमरा, नीलामी...

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) आईपीएल सीजन 2021 की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए इन दिनों इंडिया में है. जैसा कि आपको पता है प्रीति जिंटा (Preity Zinta) आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब की ऑनर हैं और आईपीएल के वक्त प्रीति का अंदाज देखने लायक होता है. अब प्रीति (Preity Zinta) ने आईपीएल को लेकर एक ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. प्रीति ने ट्वीट करते हुए लिखा- लाइट्स, कैमरा .... नीलामी! यह सब एक- दूसरे से जुड़ा हुआ है. कुछ और कार्रवाई के लिए बने रहें ... उफ़ नीलामी... प्रीति के इस ट्वीट पर फैन्स खूब रिएक्शन भी दे रहे हैं.

Lights , Camera .... Auction ! It's all so nerve wrecking .... Stay tuned for some more action... oops Auction ???? #PunjabKings#PBKS#Iplauction2021#Iplauction#Ting ????❤️ pic.twitter.com/jwREXmWOtP