IPL में कैसी होती है खिलाड़ी की लाइफ? Mumbai Indians की जर्नी दिखाएगा Netflix

आईपीएल (IPL) के दौरान क्रिकेट के मैदान पर क्या चलता है ये तो सब जानते हैं लेकिन मैदान के बाहर भी काफी कुछ होता है, और यही नेटफ्लिक्स (Netflix) की सीरीज 'क्रिकेट फीवरः मुंबई इंडियंस (Cricket Fever: Mumbai Indians)' में नजर आएगा. मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) तीन बार की आईपीएल (IPL) खिताब विजेता है और इस टीम के ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड सारे ही किस्से इस सीरीज में देखने को मिलेंगे. नेटफ्लिक्स (Netflix) पर इस सीरीज को 1 मार्च से देखा जा सकेगा. इस तरह आईपीएल में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के फैन्स को अपनी फेवरिट टीम के कई राज और बातें जानने का मौका मिलेगा.

