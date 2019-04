Iron Man ने पहनी अक्षय कुमार के जैसी टाई , तो बॉलीवुड सुपरस्टार ने किया यह Tweet

'एवेंजर्स एंडगेम' (Evengers Endgame) का क्रेज दुनियाभर में छाया हुआ है. हॉलीवुड कि फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है. अब लगता है बॉलीवुड सितारों पर भी 'एवेंजर्स एंडगेम' (Evengers Endgame) का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है. बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने एक तस्वीर शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) रॉबर्ट डाउनी जूनियर (Iron Man) के जैसी टाई पहने नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर को शेयर कर उन्होंने एक मजेदार कैप्शन भी लिखा है. अब अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की इस तस्वीर पर लोगों के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं.

When #IronMan Wears the same Tie as you!!#WhoWoreItBetter

Ps: #EndGame is out of this World ????#Givenchy Tie @RobertDowneyJrpic.twitter.com/uT50THK3sx