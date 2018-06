‘As if I was tasting life for the first time, the magical side of it.’ https://t.co/GX0CqfjSVX

बॉलीवुड एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) ने कुछ महीने पहले बताया था कि उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर है. इरफान खान की इस खबर के साथ ही उनके फैन्स में दुख की लहर दौड़ गई थी. इरफान ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी बीमारी को लेकर कई बार जानकारी दी और उनकी पत्नी ने भी ट्वीट किया. उन्होंने इरफान की सेहत के लिए दुआ करने की अपील की थी. इरफान खान इन दिनों लंदन में अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं. इरफान खान के खत को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है. इरफान खान ने अपनी बीमारी और वे लंदन में कैसा महसूस कर रहे हैं, उसकी जानकारी दी है.

Beginnings have the innocence that experience can't buy. My best wishes to @dulQuer , @mipalkar for joining the karwaan. ‘ Two karwaans ' .... Mine and the movie !! @MrAkvarious@RSVPMovies@RonnieScrewvalapic.twitter.com/QoKe6npkMQ