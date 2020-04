इरफान खान के निधन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया रिएक्शन, बोले- बेशक, यह हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) ने 53 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ-साथ राजनैतिक दुनिया में भी शोक की लहर है. आम आदमी के साथ-साथ राज्य के सीएम और कई दिग्गज नेताओं ने इरफान खान के निधन पर श्रद्धांजलि दी है. हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने भी इरफान खान के निधन को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एक्टर के दुनिया को अलविदा कहने पर दुख जताया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इरफान खान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतर कलाकारों में से एक थे.

Deeply saddened by the passing of actor #IrrfanKhan. An artist par excellence, the face of #ResurgentRajasthan - today the World of Cinema has lost a powerhouse of versatility and talent. He will be missed.



My sincere condolences to the family.