मशहूर एक्टर इरफान खान का निधन, बॉलीवुड में शोक की लहर

Actor Irrfan Khan passes away at Kokilaben Hospital in Mumbai while battling a rare cancer. He was surrounded by his family as he breathed his last: Statement pic.twitter.com/Ca4BcmE9KR

इरफान खान (Irrfan Khan) को लेकर बॉलवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुजीत सरकार (Shoojit Sircar) ने ट्वीट किया: "मेरे प्रिय मित्र इरफान. आप लड़े और लड़े और लड़े. मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा .. हम फिर से मिलेंगे .. सुतापा और बाबिल के प्रति संवेदना .. आपने भी लड़ाई लड़ी, सुतापा आपने इस लड़ाई में जीत के लिए हर संभव कोशिश की. शांति और ओम शांति. इरफान खान को सैल्यूट."

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute.