इरफान खान के निधन पर अक्षय कुमार का आया रिएक्शन, बोले- ऐसी भयानक खबर सुनकर...

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) का निधन हो गया है. बीते दिनों उन्हें खराब स्वास्थ्य को लेकर मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था. इरफान खान (Irrfan Khan Twitter) की इस खबर के बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है. अब हाल ही में एक्टर के निधन पर अक्षय कुमार का रिएक्शन आया है. एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने इरफान खान के निधन पर अपना दुख जताया है.

Such terrible news...saddened to hear about the demise of #IrrfanKhan, one of the finest actors of our time. May God give strength to his family in this difficult time ????????