इरफान खान के निधन पर CM अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, बोले- हमारे समय के सबसे असाधारण अभिनेताओं में से एक

Shocked to hear of the demise of Irrfan Khan, one of the most exceptional actors of our time. May his work always be remembered and his soul rest in peace

इरफान खान (Irrfan Khan Dies at 53) के निधन पर शोक जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने लिखा, "हमारे समय के सबसे असाधारण अभिनेताओं में से एक, इरफान खान के निधन के बारे में सुनकर हैरान हूं. उनके काम को हमेशा याद रखा जाए और उनकी आत्मा को शांति मिले." दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा इरफान खान के निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, "मुझे हमारे देश के सबसे बहुमुखी अभिनेता इरफान खान के निधन के बारे में सुनकर हैरानी हुई. उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को मेरी हार्दिक संवेदना. ईश्वर उन्हें शक्ति दे. उनकी आत्मा को शांति मिले."

I am saddened and shocked to know about the untimely demise of one of our country's most versatile actors, #IrrfanKhan. My heartfelt condolences to his family, friends and fans. May God give them strength. May his soul rest in peace.