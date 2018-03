क्या इस बीमारी से पीड़ित हैं इरफान खान? जानें सच्चाई

खास बातें दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं इरफान खान कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती नहीं : कोमल नहाटा कहा- दिल्ली में हैं इरफान खान, यही एकमात्र सच

Although IrrfanKhan is unwell, all malicious news being spread about him and his condition since an hour or two are untrue. Likewise, all other horrendous news relating to his hospitalisation are fake. By God’s grace, Irrfan is in Delhi and that’s the only truth. — Komal Nahta (@KomalNahta) March 6, 2018

51 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान ने सोमवार को ट्विटर पर जानकारी दी कि वह 'दुर्लभ बीमारी' से पीड़ित हैं. इरफान ने लिखा कि हफ्तेभर में उनके पास इस बीमारी के संबंध में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद वह जानकारी साझा करेंगे. यह खबर फैलने के बाद फैन्स और बॉलीवुड सितारों ने उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना शुरू की. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया कि इरफान खान को ब्रेन कैंसर हुआ है और वह कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं. इन खबरों को फैलने में जरा भी वक्त नहीं लगा और फैन्स इरफान की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगने लगे. इसी बीच ट्रेड एनालिस्ट कोमल नहाटा ने इस खबरों का खंडन किया है.कोमल नहाटा ने ट्विटर पर लिखा, "इरफान खान अस्वस्थ हैं. लेकिन पिछले एक-दो घंटे से उनकी परिस्थिति के बारे में जैसे खबरें आ रही हैं, वह महज अफवाह है. उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर बिल्कुल गलत है. ईश्वर की कृपा से इरफान दिल्ली में हैं, यह एकमात्र सच है."

A prayer to god to grant @irrfank an exceptional talent a long and a healthy life . https://t.co/0Gn9PEDYlD — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) March 6, 2018

No matter what, I am sure you will emerge as a hero out of this too @irrfank All our prayers with you. Get well soon. https://t.co/mFvI4OW6r8 — Suniel Shetty (@SunielVShetty) March 6, 2018

Sending you lots of love, positivity and healing Irrfan....big hug — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) March 6, 2018

We all are with you sir. Wishing you a speedy recovery. — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) March 6, 2018

@irrfank wish you well & a speedy recovery from whatever it is. God bless. https://t.co/lXqCovQvk5 — Dino Morea (@DinoMorea9) March 5, 2018

इरफान ने सोमवार को ट्वीट किया, "कभी-कभी आप जागते हैं और पाते हैं कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से हिल चुकी है. बीते 15 दिन में मेरी जिंदगी सस्पेंस स्टोरी बन गई है. मुझे इसके बारे में अंदाजा भी नहीं था कि दुर्लभ कहानियों की तलाश करते-करते मुझे एक दुर्लभ बीमारी मिल जाएगी."उन्होंने आगे लिखा, "हालांकि मैंने कभी आशा का दामन नहीं छोड़ा और हमेशा अपने पसंद के लिए लड़ाई लड़ी और हमेशा लड़ूंगा. मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और हम सब फिलहाल इस बीमारी से निकलने के अच्छे रास्ते तलाश रहे हैं. इस कोशिश के दौरान कृपया अटकलें न लगाएं क्योंकि एक सप्ताह-दस दिन के भीतर मैं खुद ही आपके साथ अपनी कहानी साझा करूंगा. तब तक मेरे लिए अच्छे की कामना करें.दुर्लभ बीमारी की खबर फैलने के बाद बॉलीवुड स्टार्स ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है. दिग्गज अभिनेता और नेता परेश रावल ने कहा, "असाधारण प्रतिभा के धनी इरफान खान के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं."अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा, "इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या बीमारी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक हीरो की तरह वापसी करेंगे. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. शीघ्र स्वस्थ हो."इरफान के साथ 'द लंचबॉक्स' में काम कर चुकीं अभिनेत्री निमरत कौर ने लिखा, "आपको ढेर सारा प्यार, सकारात्मकता तथा आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना, इरफान."अभिनेता आयुष्मान खुराना ने लिखा, "हम सब आपके साथ हैं सर. आपके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना."अभिनेता डीनो मोरिया ने लिखा, "इरफान खान, आपके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना. और आपको जो भी बीमारी हो उससे आप जल्द ठीक हों."(इनपुट: IANS)