बीमारी से जूझ रहे इरफान खान का 2 महीने बाद आया ट्वीट, इमोशनल होकर दी ये जानकारी

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान 2 महीने 5 मार्च को ट्विटर के जरिए अपनी गंभीर बीमारी के बारे में सभी को जानकारी दी थी. उन्होंने एक लेटर लिखकर यह बताया था कि मैं एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूं. हालांकि वह उसी वक्त से लंदन में जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं. अब इरफान खान एक और ट्वीट किया है. हालांकि इस बार उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन वह इमोशनल जरूर हो गए. इरफान ने अपनी आने वाली फिल्म 'कांरवा' के प्रमोशन के लिए पोस्टर ट्वीट किया. इस पोस्टर को रिलीज करने के साथ ही उन्होंने खुद को और फिल्म को जोड़ते हुए लिखा.इरफान ने लिखा, 'शुरुआत की मासूमियत का अनुभव खरीदा नहीं जा सकता. फिल्म 'कांरवा' से जुड़ने के लिए दिलकर और मिथिला को धन्यवाद. दो कारवां... एक मैं और मेरी फिल्म.' बता दें कि यह भी इसी साल 10 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में उनके अलावा दिलकर और मिथिला भी हैं. इस फिल्म को आकर्ष खुराना बना रहे हैं. यह एक कॉमेडी फिल्म है.

Beginnings have the innocence that experience can't buy. My best wishes to @dulQuer , @mipalkar for joining the karwaan. ‘ Two karwaans ' .... Mine and the movie !! @MrAkvarious@RSVPMovies@RonnieScrewvalapic.twitter.com/QoKe6npkMQ