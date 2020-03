कोरोनावायरस: इटली में सड़कों पर पसरा सन्नाटा, बालकनी में खड़े होकर लोगों ने गाए देशभक्ति गीत, देखें Video

भारत सहित पूरी दुनिया कोरोनावायरस (Coronavirus) की चपेट में है. इटली में इस वायरस के संक्रमण से शुक्रवार को 250 लोगों की मौत हो गई. अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में इससे एक दिन में होने वाली मौतों की यह सर्वाधिक संख्या है. पिछले 24 घंटों में 250 मौतें दर्ज की गई हैं, जिससे मृतकों की कुल संख्या 1,266 हो गई. साथ ही, देश में कोरोनावायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 17,660 हो गई है. इन्हीं खबरों के बीच इटली से एक वीडियो वायरल हो गया. इस वीडियो को बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्ट महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ने शेयर किया है.

There is no end. There is no beginning. There is only the passion of life.” –Federico Fellini, Italian Film Director https://t.co/QVDa3W5bX3