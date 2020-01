पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने किया पथराव, तो जावेद जाफरी ने यूं दिया रिएक्शन

पाकिस्तान (Pakistan) में स्थित सिख समुदाय के पवित्रतम स्थलों में से एक गुरुद्वारा ननकाना साहिब (Nankana Sahib) पर हाल ही में आक्रोशित मुस्लिमों की एक भीड़ ने पथराव किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था. मुस्लिम उग्रवादियों के इस कृत्य पर सेलेब्रिटीज के भी खूब रिएक्शन आ रहे हैं. अब बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है. अकसर समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय जनता के सामने पेश करने वाले एक्टर जावेद जाफरी का ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Totally reprehensible act by the extremist trash calling themselves followers of islam..Whoever you are,are not worthy to be called muslim..Disgusting..heartfelt regret and support for my Sikh brethren #NankanaSahib#SatSriAkal