जावेद जाफरी ने हिंसा को लेकर नेताओं पर साधा निशाना, बोले- समान मानसिकता वाले लोग, भारतीयों को...

बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में जावेद जाफरी ने दिल्ली में हो रही हिंसा को लेकर रिएक्ट किया है. बता दें, नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और एनआरसी (NRC) को लेकर दिल्ली (Delhi Violence) में पिछले कई दिनों से हिंसा हो रही है, हिंसा तो बंद हो गई हालांकि, माहौल अभी भी तनावपूर्ण है. वहीं, जावेद जाफरी का दिल्ली हिंसा को लेकर ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में उन्होंने जमकर नेताओं पर निशाना साधा है.

no religious innuendo, no comment on anybody's holy book, just a regret on Indians killing Indians incited by the politicians. Look how the same hate mindset comments on a religion and it's holy book. These are the ones I had warned about 3 years ago https://t.co/Nx0VT7huQ3https://t.co/VQTlTA5TJu