जावेद जाफरी ने Coronavirus से निपटने के लिए दिल्ली और केरल को बताया उत्कृष्ट, तो लोग बोले- पूर्वाग्रह से बाहर...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के संकट से जहां लगातार भारत जूझ रहा है, वहीं, बॉलीवुड सेलेब्स कोरोनावयारस और देश की स्थिति पर लगातार अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों मे हैं. हाल ही में, बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में एक्टर ने कोरोनावायरस से लड़ रहे भारते के दो राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों की खूब तारीफ की है. एक्टर ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है, "कोरोना (Corona) महामारी से निपटने में दो राज्य उत्कृष्ट हैं, केरल और दिल्ली."

#Kerala and #Delhi , two states excelling in their handling of the Corona pandemic @vijayanpinarayi @ArvindKejriwal ????????????????????????

जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) ने इस ट्वीट के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) को भी टैग किया है. जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi Twitter) के इस ट्वीट पर यूं तो लोग खूब कमेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ फैन्स नाराजगी भी जता रहे हैं. एक ट्रोलर ने ट्वीट करते हुए लिखा, "अपनी जानकारी दुरूस्त करें, हरियाणा, यूपी, एमपी कर्नाटक, असम ये सभी एक उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं. अपने पूर्वाग्रह से बाहर निकलें."

Get your facts right. Haryana , UP , MP Karnataka ,Assam all of them are doing an excellent job.



Get out of your bias.