जैकलीन फर्नांडीस ने रेड लहंगे में किया डांस, बीट पर ठुमके लगाती दिखीं एक्ट्रेस- देखें Video

जैकलीन फर्नांडीस (Jacqueline Fernandez) अपने डांस वीडियो में रेड लहंगे में बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में दिखाई दे रही हैं. वहीं, सॉन्ग की हर बीट के साथ एक्ट्रेस के स्टेप भी खूब मैच कर रहे हैं. इसके साथ ही वीडियो में जैकलीन फर्नांडीस के एक्सप्रेशंस भी देखने लायक हैं. एक्ट्रेस के इस खास दिन पर बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने भी उन्हें जन्मदिन की खूब सारी बधाइयां दीं. इसके साथ ही माधुरी दीक्षित ने एक फोटो भी शेयर की, जिसमें वह जैकलीन के साथ डांस करती दिखाई दे रही हैं.

Happiest birthday wishes to the cutest @Asli_Jacqueline May you keep winning everyone's hearts with your vivacious energy. Big hug & lots of love pic.twitter.com/wGuSvYqYEi