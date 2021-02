जैकलिन की हमशक्ल ने किया किसान आंदोलन का समर्थन तो यूजर बोला 'बॉलीवुड में हो गई हो बैन' तो यूं दिया जवाब

भारतीय हस्तियों ने विदेशी ट्वीट्स को बताया दुष्प्रचार तो अमेरिकी एक्ट्रेस बोलीं- इन मूर्खों को किसने...

Love the films. But If Bollywood wants to ban me for voicing my belief of the need for basic human rights, I guess you won't be seeing me in Bollywood ????????‍♀️ https://t.co/K1q18NaXvw