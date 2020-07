जगदीप के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर, अनुपम खेर Tweet कर बोले- एक और सितारा आसमान में जा पहुंचा

जॉनी लिवर (Johny Lever) ने अपने ट्वीट में जगदीप (Jagdeep) को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "मेरी पहली फिल्म और पहली बार जब मैंने कभी कैमरा फेस किया था फिल्म ये रिश्ता ना टूटे, महान जगदीप भाई के साथ. हम आपको हमेशा याद करेंगे. आपकी आत्मा को शांति मिले. हमारी दुआएं आपके परिवार के साथ हैं." वहीं, आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने जगदीप जाफरी के निधन को लेकर ट्वीट किया, "इंडस्ट्री में आपका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. ढेर सारी हंसी के लिए आपका धन्यवाद. उन यादों के लिए आपका धन्यवाद."

RIP #Jagdeep sir! Your contribution to the industry will always be remembered. Thank you for the laughs. Thank you for the memories. pic.twitter.com/yzLdD7qWfy

अनुपम खेर (Anupam Kher) ने भी जगदीप (Jagdeep) के निधन पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा, "एक और सितारा जमीन से आसमान में जा पहुंचा. जगदीप साब हिंदी फिल्म जगत के एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे. एक हास्य अभिनेता के नाते उनका कोई सानी नहीं था. एक पार्टी में बहुत साल पहले मुझसे कहा था, "बरखुरदार! हंसना आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है." आपकी कमी बहुत खलेगी."

Rest in peace Jagdeep sahab !! Thank you for all the memories that I have watching your films and performances in my childhood!! You will be missed by us all!! Condolences to the family!!!