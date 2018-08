Takht: 'धड़क' के बाद जाह्नवी कपूर ने साइन की दूसरी फिल्म, इन सुपरस्टार्स के साथ आएंगी नजर

श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर की डेब्यू फिल्म Dhadak हिट रही. फिल्म में जाह्नवी की जोड़ी ईशान खट्टर के साथ जमी और अपनी एक्टिंग के जरिए वह दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीतने में कामयाब रहीं. Dhadak के बाद जाह्नवी ने अपनी दूसरी फिल्म Takht साइन कर ली है. एक फिल्म पुरानी जाह्नवी इसमें बॉलीवुड के बड़े स्टार्स रणवीर सिंह, करीना कपूर, अनिल कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. फिल्मकार करण जौहर की आगामी ऐतिहासिक फिल्म 'तख्त (Takht)' में रणवीर सिंह , करीना कपूर खान, आलिया भट्ट और अनिल कपूर जैसे सितारे एक साथ दिखाई देंगे. फिल्म में भूमि पेडनेकर, विक्की कौशल और जाह्नवी कपूर भी प्रमुख भूमिका में दिखेंगी.

Proud, excited & honoured to be a part of KARAN JOHAR’S MULTI-STARRER HISTORICAL MAGNUM OPUS.#TAKHT@karanjohar@apoorvamehta18@DharmaMoviespic.twitter.com/fbv4mNpeRR