जाह्नवी कपूर ने खोला राज, कहा- इस एक्टर को लगता है कि मैं चापलूस हूं...देखें Video जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) का मानना है कि बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी उन्हें चापलूस मानते हैं. वूट के 'फीट अप विद द स्टार्स (Feet Up With The Stars)' में जाह्नवी कपूर ने ये खुलासा किया.