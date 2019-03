जाह्ववी कपूर 'रूह आफ्जा' के साथ तैयार, कॉमेडी के साथ होगा हॉरर का छौंक

अभिनेत्री जाह्ववी कपूर (Janhvi Kapoor) निर्माता दिनेश विजान (Dinesh Vijan) की आगामी फिल्म 'रूह-अफ्जा' में राजकुमार राव (Rajkumar Rao) और वरुण शर्मा (Varun Sharma) के साथ नजर आएंगी. दिनेश ने एक बयान में कहा, "रूह-अफ्जा' के लिए हमें ऐसे अभिनेताओं की जरूरत थी, जो अपनी भूमिकाओं में सहजता से ढल जाए. राजकुमार राव (Rajkumar Rao) और वरुण (Varun Sharma) शानदार अभिनेता हैं. दोनों अपने अंदाज में बेहतरीन कॉमेडी करते हैं. दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी (Sridevi) की बेटी जाह्ववी कपूर (Janhvi Kapoor) फिल्म में दो किरदारों-रूही और अफसाना के रूप में नजर आएंगी.

निर्माता ने जाह्ववी (Janhvi Kapoor)के बारे में कहा कि मुख्य नायिका के तौर पर हमें ऐसे कलाकार की जरूरत थी जो दो अलग तरह के व्यक्तित्व वाले किरदार को सहजता से निभा सके और जाह्ववी (Janhvi Kapoor) इसमें खरी उतरीं. वह वास्तव में किरदार से जुड़ गईं. फिल्म की पटकथा में ताजगी, नयापन है और अभिनेत्री भी ऐसी ही हैं."दिनेश विजान और मृगदीप सिंह लांबा निर्मित फिल्म का निर्देशन नवोदित निर्देशक हार्दिक मेहता (Hardik Mehta) करेंगे. फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश में जून के महीने में शुरू होगी और यह 20 मार्च 2020 को रिलीज होने की उम्मीद है.

Janhvi Kapoor joins Rajkummar Rao and Varun Sharma in #RoohAfza... Directed by Hardik Mehta... Produced by Dinesh Vijan and Mrighdeep Singh Lamba... Shoot begins in June 2019... 20 March 2020 release... Official announcement: pic.twitter.com/A7zPqQP6h4