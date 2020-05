जावेद अख्तर का लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने पर आया रिएक्शन, बोले- विनाशकारी नतीजे सामने आएंगे...

As the lockdown continues domestic violence in homes continues too.With opening of liquor shops barring people who can handle it calmly & wisely.There will be silent tears of women & children who will bear effects of aggressive behaviour patterns from men with low self esteem.



इस ट्वीट में अश्विनी अय्यर तिवारी (Ashwiny Iyer Tiwari) कह रही हैं, "लॉकडाउन (Lockdown) जारी रहने से घरों में घरेलू हिंसा भी जारी है. ऐसे में शराब की दुकानों को खोलना उन लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा, जो इसे शांति और समझदारी से संभाल सकते हैं. इस वजह से महिलाओं और बच्चों की आंखों में आसूं होंगे, जो कम आत्मसम्मान वाले पुरुषों के खराब व्यवहार को सहन करेंगे." अश्विनी अय्यर तिवारी (Ashwiny Iyer Tiwari Twitter) का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

Opening liquor shops during the lock down will only bring disastrous results . In any case according to all the surveys nowadays domestic Violence has increased to a large extent .liquor will make these days even more dangerous of for women and children .