'जनता कर्फ्यू' में जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने भी बनाई दूरी, ट्वीट कर कही यह बात

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अपील पर रविवार को यानी आज देशभर में 'जनता कर्फ्यू' (Janta Curfew) लागू है. ऐसे में आम आदमी से लेकर बॉलीवुड स्टार सभी अपने घरों में मौजूद हैं. कई कलाकार अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. अब बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने अपने पति और बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) की एक तस्वीर को ट्वीट किया है और बताया है कि 'जनता कर्फ्यू' वाले दिन वो क्या कर रहे हैं.

⁦@Javedakhtarjadu⁩ doing what he does best - writing , whilst abiding by #JantaCurfew and maintaining required distance whilst I sit watching the sea . pic.twitter.com/hrAU2x2EIT