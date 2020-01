फैज अहमद फैज पर बोले जावेद अख्तर, उन्हें एंटी हिंदू कहना बेतुका...

आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) के छात्रों द्वारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) के छात्रों के समर्थन में परिसर में 17 दिसंबर को मशहूर शायर फैज अहमद फैज (Faiz Ahmed Faiz) की कविता 'हम देखेंगे' गाई गई थी, जिसके खिलाफ वासी कांत मिश्रा और 16 से 17 लोगों ने आईआईटी निदेशक के पास लिखित शिकायत दी. उन्होंने कहा था कि कविता में कुछ दिक्कत वाले शब्द हैं, जो हिंदुओं की भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं. इस मामले पर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने चुप्पी तोड़ी है और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फैज अहमद फैज को हिंदू विरोधी कहना बहुत ही बेतुका और अजीब है.

#WATCH Javed Akhtar:Calling Faiz Ahmed Faiz 'anti-Hindu' is so absurd&funny that its difficult to seriously talk about it.He lived half his life outside Pakistan,he was called anti-Pakistan there.'Hum Dekhenge' he wrote against Zia ul Haq's communal,regressive&fundamentalist Govt pic.twitter.com/nOtFwtfjQ9