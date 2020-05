जावेद अख्तर ने मजदूरों से रेल किराया वसूलने की बात पर किया Tweet, बोले- भूख से मर रहे बेरोजगारों को...

लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है. लेकिन कई राज्यों में प्रवासी मजदूरों को इसका किराया खुद देना पड़ेगा. इस बात को लेकर हाल ही में जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में जावेद अख्तर ने लिखा कि अगर भारतीय सरकार और उसके राज्यों ने रेलवे टिकट के लिए बेघर और असहाय प्रवासी, भूख से मर रहे बेरोजगारों को चार्ज करने का फैसला किया है तो कुछ विश्वसनीय एनजीओ को उनकी यात्रा में भुगतान करने में मदद करनी चाहिए.

Since the govt of Indian and its states have decided to charge the unemployed starving homeless and helpless migrant worker for the railway ticket . Let some credible NGO raise funds to help these migrant workers to pay for their travel . We all will donate for this cause.