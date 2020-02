ताहिर हुसैन को लेकर ट्वीट करने पर ट्रोल हो रहे थे जावेद अख्तर, अब यूं दिया सोशल मीडिया पर जवाब

आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) के खिलाफ हत्या, आगजनी और हिंसा फैलाने का मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद से ही उन्हें आम आदमी पार्टी ने भी प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है. AAP पार्षद ताहिर हुसैन को लेकर बीते दिन जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने भी ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि केवल ताहिर हुसैन ही क्यों. उनके इस ट्वीट पर लोगों ने न केवल उनका विरोध किया, बल्कि उन्हें खूब ट्रोल भी किया. हालांकि, अब जावेद अख्तर ने जवाब के तौर पर एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा की मुझे गलत समझने के लिए काफी सुविधाजनक है.

So convenient to misunderstand me . I am not asking why Tahir I am asking why ONLY Tahir . Why not even an FIR against those who have openly threatened violence in the presence of the police . Even the HC has reservations about the role police has played in this orgy of violence