जावेद अख्तर ने पीएम मोदी के संबोधन पर साधा निशाना, बोले- 33 मिनट की स्पीच में एक भी बार...

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बीच बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज और कई जरूरी घोषणाएं कीं. पीएम मोदी के संबोधन को लेकर हाल ही में मशहूर लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज राष्ट्र के लिए वाकई में एक वरदान है, लेकिन 33 मिनट की स्पीच में एक भी शब्द प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं था, जिन्हें इस समय जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी.

The package of 20 lakh crores is definitely a moral boaster for the the nation but in a speech of 33 minutes not even a word about the plight of the millions of migrant workers who need immediate help for their bare survival . Not done .