जावेद अख्तर ने 'सांप्रदायिक' कहने पर विवेक रंजन अग्निहोत्री को लगाई फटकार, तो डायरेक्टर ने दिया करारा जवाब

फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों में दो हिस्सों में बंट गई है. जहां एक तरफ कुछ सेलेब्रिटीज नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ इसका विरोध कर रहे हैं. राजधानी दिल्ली में भी हालात काफी नाजुक हैं. ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के बीच भी ट्विटर पर जंग छिड़ गई है. दरअसल, हाल ही में जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने एक ट्वीट किया है, इस ट्वीट में उन्होंने बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) और सिंगर बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) पर उनके 'सांप्रदायिक' कहने को लेकर निशाना साधा है.

Nowadays Vivek Agnihotri and Babul Supriyo are finding me communal . Even in these dire circumstances they have managed to make me laugh . I must thank them



जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने ट्वीट करते हुए लिखा, "आजकल विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) और बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) मुझे सांप्रदायिक मान रहे हैं. इस विकट परिस्थिति में भी आप मुझे हंसाने में कामयाब रहे. मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए." जावेद अख्तर का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

You are a rationalist. No rationalist can ever look at just one name Tahir without empathising with an Ankit.



Like I said and I maintain - that was a ‘COMMUNAL TWEET'. You may not be communal but your tweets are.



Also, sometimes guilty people laugh out of embarrassment too. ???? https://t.co/TiG7za9G0b