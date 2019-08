जावेद अख्तर ने ट्विटर पर कर डाली शिकायत, बोले- तीन दिन से बंद पड़ा है...

मशहूर गीतकार और कहानीकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) को सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के लिए पहचाना जाता है और सामाजिक सरोकार के मसलों पर वे खुलकर अपनी राय भी रखते हैं. जावेद अख्तर (Javed Akhtar) अकसर अपनी बेबाकी की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो जाते हैं. लेकिन वे अपनी साफगोई को नहीं छोड़ते हैं. जावेद अख्तर का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में मशहूर शायर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने ट्विटर (Twitter) से जुड़ी अपनी शिकायत की है.

Since last three days my teeeter is not loading messages .i don't know why ?