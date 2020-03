पीएम मोदी ने कोरोनावायरस को लेकर की थी अपील, अब जावेद अख्तर का आया ट्वीट

पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने कोरोनावायरस संकट (Coronavirus) को लेकर आगामी 22 मार्च को सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 'जनता कर्फ्यू' (Janta Curfew) का आह्वान किया है और कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. उन्होंने गुरुवार को करीब 30 मिनट के राष्ट्रीय संबोधन में सभी भारतीयों से अपील की कि कोरोनावायरस के संक्रमण से बचने के लिए यथासंभव घरों के अंदर ही रहें और कहा कि दुनिया में कभी इतना गंभीर खतरा पैदा नहीं हुआ. पीएम मोदी के स्पीच पर बॉलीवुड गलियारे से खूब रिएक्शन आए. अब कोरोनावायरस को लेकर बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने भी ट्वीट किया है.

Here is a sincere request from the bottom of my heart At least till this calamity corona exists let's use all kinds of social media to help,inform and support others.Let's commit ourselves to disseminate verified information personally to as many as we can per day.