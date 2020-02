जावेद अख्तर का दिल्ली पुलिस पर निशाना, बोले-नकाबपोश गुंडों को गिरफ्तार करने...

बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) हमेशा अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. उन्होंन फिर से एक ट्वीट किया है जो खूब ध्यान खींच रहा है. जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने इस बार अपने ट्वीट में दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा: "पुलिस ने हाईकोर्ट में स्वीकार किया कि नेताओं के भड़काऊ भाषणों के खिलाफ एफआरआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन क्या यह सही समय नहीं है कि जेएनयू में घुसने वाले नकाबपोश गुंडों को गिरफ्तार किया जाए. मुझे आश्चर्य होता है कि इन मामलों में उनकी क्षमता कुंद क्यों हो जाती है."

police accepted in HC that there should be an FiR against the hate speeches of politicians but insisted that this is not the right time they have yet to find the right time to arrest the self confessed masked JNUGoondas I wonder why their efficiency takes a dip in some cases