गुजरात के मुख्यमंत्री ने 'ड्रैगन फ्रूट' को कहा 'कमलम' तो जावेद अख्तर बोले- इंसान के अंगों के नाम भी बदल देंगे...

गुजरात के सीएम विजय रुपाणी (Vijay Rupani) ने हाल ही में बड़ा कदम उठाते हुए, पूरी दुनिया में ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit) के नाम से मशहूर फल के नाम को बदलकर 'कमलम' रख दिया है. इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है. उन्होंने कहा कि ड्रैगन फ्रूट कमल जैसा दिखता है, इसलिए इस फ्रूट का नाम 'कमलम (Kamlam)' नाम पर रख रहे हैं, जो कि एक संस्कृत शब्द है. इसके साथ ही अब यह फल कमलम नाम से जाना जाएगा. वहीं, अब सीएम विजय रुपाणी (Vijay Rupani Twitter) के फैसले पर मशहूर लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) का रिएक्शन आया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, "'गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री ने बताया है कि ड्रैगन फ्रूट कमल के फूल जैसा दिखता है तो इसका नाम कमलम होना चाहिए. शानदार. पहले शहरों के नाम और अब फल भी. मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि किसी दिन इंसानी अंगों के नाम भी बदल दिए जाएं तो. वाकई यह काफी मजेदार होगा.'"

The Hon CM of Gujarat has suggested that since the dragon fruit resembles the lotus flower it should be named Kamalam . Wonderful . Streets cities and now fruits . I won't be surprised if some day the names of human limbs and parts are also changed . That will be real fun .