प्रज्ञा ठाकुर के बयानों पर जावेद अख्तर का जोरदार Tweet, कह डाली यह बात...

बीजेपी ने जब से मध्यप्रदेश के भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) को उम्मीदवार बनाया है, तब से ही माहौल गर्म है. आए दिन प्रज्ञा ठाकुर के नए-नए बयान भी देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा कर रहे हैं. हाल ही में उन्होने एक टीवी इंटव्यू कहा कि वह 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने वाले लोगों में से थीं और इस पर उन्हें गर्व है. अब प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) के इन बयानों पर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने निशाना साधा है. जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में बिना नाम लिए प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) के बयानों को लिखा है और निशाना साधा है. जावेद अख्तर (Javed Akhtar) का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

Golden words- I- for me this election is a Dharm yudh . 2- he was killed because of my curse . 3- I take back my words (only ) because they are helping the enemies of the nation- 4- I participated in Babri demolition . Ten out of ten !!!