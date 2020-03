अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने की मस्जिदों को बंद करने की अपील, तो जावेद अख्तर बोले- मैं इस मांग से...

खतरनाक कोरोनावायरस माहमारी (Coronavirus Pandemic) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन (Lockdown) जारी है. ऐसे में दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीग-ए-जमात में हिस्सा लेने के लिए 2,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे. इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और किर्गिस्तान से आए लोग शामिल थे. हालांकि, अब अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ताहिर महमूद (Tahir Mahmood) ने दारुल उलूम देवबंद (Darul ulum Deoband) से कहा है कि जब तक कोरोना (Corona) संकट है तब तक सभी मस्जिदों को बंद करने के लिए फतवा दें, अब इस पर लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने ट्वीट किया है.

Tahir Mehmood Saheb an scholar n the Ex chairman of the minority commision has asked Darul ulum Deoband to give a Fatwa to close all the mosques till corona crisis is there. I totally support his demand If Kaaba n the mosque in Madina canbe closed down why not Indian mosques