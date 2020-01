जावेद अख्तर ने दीपिका पादुकोण की 'छपाक' पर किया ट्वीट, बोले- आर्ट यानी मनोरंजन करना है, और यह सर्कस से एकदम...

मशहूर शायर और बॉलीवुड राइटर जावेद अख्तर (Javed Akhtar) सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाते हैं और सामाजिक सरोकारों पर खुलकर अपनी राय भी रखते हैं. दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक (Chhapaak)' 10 जनवरी को रिलीज हुई है और इसे लेकर शानदार रिव्यू भी आ रहे हैं. हालांकि दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों का समर्थम जताने के बाद उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ था, और सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया था. अब मशहूर शायर जावेद अख्तर ने दीपिका पादुकोण की फिल्म 'छपाक' को लेकर अपना रिएक्शन दिया है और उनका ट्वीट खूब वायरल भी हो रहा है.

Chhapak is a film that has come straight from Meghna Gulzar ‘s heart . Art is to entertain but it is different from a circus . Good art makes you feel , think , grow . Chhapak does it .