रोमिला थापर के सीवी मामले पर जावेद अख्तर का तंज, बोले- वे उनकी बीए की डिग्री कन्फर्म करना चाहते हैं...

इतिहासकार रोमिला थापर (Romila Thapar) से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) ने प्रोफेसर एमेरिटस पद पर बने रहने के लिए उनका सीवी मांगा है. इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, और सोशल मीडिया पर इसे लेकर जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं. मशहूर गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने रोमिला थापर को लेकर ट्वीट भी किया है, और जावेद अख्तर का ये ट्वीट खूब वायरल भी हो रहा है. जावेद अख्तर ने रोमिला थापर (Romila Thapar) के सीवी के बहाने उन लोगों पर तंज कसा है जिनकी बीए की डिग्री मिसिंग है. इस तरह जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने अपने ट्वीट में तीखा तंज कसा है और कई लोगों की खबर भी ली है. हालांकि जावेद अख्तर ने यह ट्वीट शशि थरूर और और एक अन्य शख्स के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए दिया है.

Please don't get so upset . Ofcourse they know that she is an internationally recognised and respected Historian with a CV that is slightly shorter than the Delhi telephone directory . They just want to confirm if she has her B.A. degree because that often goes missing .