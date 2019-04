जावेद अख्तर को आया गुस्सा, बोले- जैसे हिटलर के खिलाफ एकजुट हुए थे समय आ गया है कि...

श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए बम धमाकों (Sri Lanka Blasts) ने पूरी दुनिया को हिला दिया है. श्रीलंका में हुए इन हमलों में मरने वालों की संख्या 359 तक पहुंच गई है. श्रीलंका के इन बम धमाकों की बॉलीवुड ने भी खूल आलोचना की है. बॉलीवुड के जाने-माने गीतकार-राइटर जावेद अख्तर ने भी इन हमलों की निंदा की है और ट्वीट करके इसकी कड़ी भर्त्सना की है. जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने आईएसआईएस (ISIS) के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है. जावेद अख्तर (Javed Akhtar) का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

The way the civilised world had united against Hitler time has come to get united the same way against IS. This not just terrorism it is a war .