रेलवे स्टेशन पर कोरोनावायरस की जांच में लापरवाही बरत रहा अधिकारी, बॉलीवुड एक्टर ने शेयर किया Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने एक तरफ जहां 'जनता कर्फ्यू' (Janta Curfew) लगाने की अपील की है, तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर अधिकारी इस वायरस की जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इससे संबंधित एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अधिकारी हाथ में मशीन लिए फोन पर बात कर रहा है और यात्रियों को बिना चेक किए ही आगे जाने दे रहा है. इस वीडियो को बॉलीवुड के मशहूर एक्टर जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) ने शेयर किया है.

And somewhere in the South of India .... pic.twitter.com/ACVwYzezld