पतंजलि पर ट्वीट कर बुरे फंसे जावेद जाफरी, सोशल मीडिया पर किसी ने दी नसीहत तो किसी ने पूछी साइंस की नॉलेज

बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) अकसर अपने कॉमिक एक्ट्स और मजेदार ट्वीट्स के लिए पहचाने जाते हैं. हालांकि जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) के एक ट्वीट ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर ला दिया है. दरअसल, इस ट्वीट में जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) ने 'पतंजलि' के नमक से जुड़ा एक चुटकुला सोशल मीडिया पर शेयर किया था. उनका यह चुटकुला सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ यूजर्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने बॉलीवुड एक्टर को ज्ञान देना और ट्रोल करना शुरू कर दिया. हालांकि, अपने ट्वीट में जावेद जाफरी ट्रोलर्स को भी करारा जवाब देने में पीछे नहीं रहे.

जावेद जाफरी (Jaaved Jaaferi) के ट्विटर पर शेयर हुए पतंजलि के चुटकुले में लिखा था, 'पतंजलि नमक का पैकेट कहता है कि ये बना है 2500 साल पुरानी हिमालय की चट्टान से और इसकी एक्सपायरी 2019 में ही है. हे भगवान, बाबा बिल्कुल सही समय पर इसे खोद लाए, नहीं तो हिमालय पर ही यह एक्सपायर हो जाता.'

Without knowledge of food packaging tech U R tweeting

If U have time, pl. read FSSAI website and min. 3 years of https://t.co/n0FQ8x742H. in botany along with chemistry and you will understand "Use By Date" once you change the place of chemicals & pack in non-natural conditions