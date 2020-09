साउथ के फेमस एक्टर Jaya Prakash Reddy का निधन, 74 वर्ष की उम्र में हुआ कार्डियक अरेस्ट

He was a fine gentle man mr. Jaiprakash reddy Garu .. my condolences to his family and may his soul rest in peace

एक्टर जय प्रकाश रेड्डी (Jaya Prakash Reddy) के निधन पर नागार्जुन, वेंकटेश डग्गुबत्ती, महेश बाबू, प्रकाश राज, जूनियर एनटीआर, एसएस राजामौलि, सुधीर बाबू, जनेलिया डीसूजा, काजल अग्रवाल, सुरेंदर रेड्डी, सत्यदेव कंचर्ण और अन्य फिल्मी हस्तियों ने शोक जताया है. नागार्जुन जय प्रकाश रेड्डी के साथ 'मननधुडू', 'किंग', 'भाई' और 'अधिपति' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, 'वह एक सज्जन पुरुष थे. जय प्रकाश रेड्डी गारू...मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दें.'

Saddened by the passing of #JayaPrakashReddy garu. One of TFI's finest actor-comedians. Will always cherish the experience of working with him. Heartfelt condolences to his family and loved ones.