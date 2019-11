जयललिता की बायोपिक में कंगना रनौत का लुक आया सामने, पहचानना हुआ मुश्किल- देखें Pics

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता (Jayalalithaa Biopic) पर बन रही फिल्म 'थलाइवी' (Thalaivi) के लिए जमकर मेहनत कर रही हैं. अब इस फिल्म में उनके लुक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत सुर्खियां बटोर रही है. इस तस्वीर को देखने के बाद कंगना रनौत को पहचान पाना वाकई बहुत मुश्किल हो रहा है. उनके लुक पर सोशल मीडिया पर कमेंट्स की भरमार आ गई है. कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का यह लुक खूब वायरल हो रहा है.

सपना चौधरी ने साड़ी पहन स्टेज पर किया धमाकेदार डांस, बार-बार देखा जा रहा Video

The legend we know, but the story that is yet to be told!

Presenting #KanganaRanaut, in & as #Thalaivi. A film by #Vijay, arriving in cinemas on 26th June, 2020@KanganaTeam@vishinduri@ShaaileshRSingh@BrindaPrasad1@KarmaMediaEnt@TSeries@vibri_mediapic.twitter.com/lTLtcq0bsd